Campeonato esteve em destaque no Visão de Jogo

O campeonato nacional caminha para o fim, mas o título não está entregue. Henrique Calisto, treinador de futebol, destacou a importância do jogo entre o Portimonense e o Benfica para as contas do primeiro lugar.

"Se o Benfica ganhar fica com uma autoestrada para o título, caso contrário pode ter problemas", defendeu o treinador numa emissão especial do programa "Visão de Jogo" da TSF. Calisto lembrou também o facto de as águias terem de se deslocar ainda a Alvalade para um desafio com o Sporting.

Já Vítor Santos, diretor do jornal O Jogo, sustentou que, apesar dos encarnados "terem seguramente um encontro difícil em Portimão", a equipa de Roger Schmidt "vai em crescendo e depois de um período difícil, em que averbou derrotas contra FC Porto e Chaves, conseguiu reequilibrar-se". O responsável do jornal O Jogo classificou mesmo o desafio do Portimonense como sendo o "jogo-chave" da época.

Para que um eventual deslize das águias lhes retire a vitória na liga, é necessário que o FC Porto não escorregue, a começar já no jogo desta jornada com o Casa Pia, no Dragão. A esse respeito, Vítor Santos não vê "o Casa Pia a roubar pontos aos dragões", mas alerta para ausência de Otávio nos campeões nacionais em título, que considera ser "um jogador muito importante". Além disso, o jornalista nota que "o FC Porto está num momento positivo de resultados, embora se sinta algum cansaço acumulado a seguir à vitória na Luz".

Henrique Calisto preferiu, por fim, destacar o espírito coletivo e a identidade dos azuis e brancos. "O FC Porto tem o cimento que faz as equipas, tem uma mística muito própria que está no seu ADN e é personificada em Sérgio Conceição".