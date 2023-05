Carro coberto de fita cola levou música e provocação ao MOODS

Marisa Silva Hoje às 18:58 Facebook

É uma das animações itinerantes do festival MOODS e, este sábado, colocou miúdos e graúdos a dançar no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos. Num carro coberto por fita-cola, três artistas tocam bateria e guitarra enquanto percorrem as ruas do jardim. E ninguém ficou indiferente à passagem do veículo.

Pedro Carvalho que o diga. Na companhia dos dois filhos, dançou ao som dos "Fita Cola". O filho, também Pedro, até participou no espetáculo. Foi enrolado em fita-cola e viajou a bordo do veículo. "Esta atuação é fantástica. Acho muito engraçada e dinâmica. Há interação com as pessoas", referiu Pedro Carvalho.

A animação itinerante, intitulada "Fita Cola", é uma ideia concebida por três amigos. João Pinto, um dos elementos, confessa que o espetáculo pretende transmitir ao espectador "algo entre a loucura e a música". O objetivo passa por levar "as pessoas para um estado de libertação". João Pinto não esconde que a atuação tem, também, uma "provocação". Prende-se com a quantidade de plástico utilizada no veículo e com o volume da música.

"Queremos levar as pessoas a questionar e a pensar um bocadinho. A arte permite isso: invadir a bolha das pessoas e fazê-las refletir sobre o que estamos a apresentar, que é plástico e barulho", referiu João Pinto, revelando que este já é o terceiro veículo que integra o projeto.

A animação itinerante poderá ser vista, de novo, este domingo. A atuação tem início marcado para as 17.45 horas, no Jardim Basílio Teles. Este sábado, o festival encerra ao som dos Kumpania Algazarra. No domingo, o concerto de encerramento da festa estará a cargo dos Be-Dom.