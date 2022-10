Carvalho da Silva: "Somos uma sociedade muito condescendente com a pobreza"

Liderou a CGTP durante 26 anos e é hoje coordenador do CoLABOR e investigador do Centro de Estudos Sociais. Em entrevista ao JN, numa altura em que se aproxima a votação final da Agenda do Trabalho Digno no Parlamento, Manuel Carvalho da Silva reivindica atualizações salariais ainda em 2022 para fazer face à inflação, diz que somos uma sociedade "muito condescendente" com a pobreza e considera que o conceito de "colaborador" é um "veneno". Para sublinhar a importância do trabalho, cita o Papa Francisco.