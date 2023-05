Compromisso com a sustentabilidade "obriga a repensar modelos existentes"

Marisa Silva Hoje às 11:14 Facebook

No arranque do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, a presidente da Câmara de Matosinhos reiterou que o compromisso assumido por Portugal com a sustentabilidade "obriga todos, como comunidade, a repensar os modelos existentes e os modelos de crescimento económico que suportam as atividades económicas". Só assim, afirmou Luísa Salgueiro, será possível "ambicionar um crescimento sustentável".

"Portugal assumiu um compromisso com a sustentabilidade e com as gerações futuras. Um compromisso de responsabilidade que nos obriga a todos nós, como comunidade, a repensar os modelos existentes e os modelos de crescimento económico que suportam as nossas atividades económicas. Só assim poderemos ambicionar um crescimento sustentável. O caminho que Portugal tem feito, em diferentes domínios do ambiente, é hoje um referencial ao nível europeu", afirmou Luísa Salgueiro, sem esconder o "orgulho" nas obras que o município está a realizar no âmbito da sustentabilidade.

A autarca deu, como exemplo, a reabilitação do "corredor verde do rio Leça", o compromisso assumido pelo município em atingir a neutralidade carbónica até 2030, a reabilitação energética dos edifícios de habitação social e o trabalho em curso para delinear "o que vai ser a área da refinaria que foi, durante muito tempo, um ativo essencial na nossa economia mas também tinha impacto e externalidade negativas". "Agora queremos que seja um exemplo do desenvolvimento sustentável", disse.

No que toca ao Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, Luísa Salgueiro afirmou que a realização do debate em Matosinhos é, para o município, "um reconhecimento do trabalho que tem desenvolvido na última década e que se traduz numa alteração estratégica no seu planeamento".

"O município tem promovido e implementado políticas singulares e representativas das melhores práticas europeias. Somos, hoje, um referencial estratégico de inovação e resiliência e do caminho que as regiões têm de percorrer para a neutralidade", reiterou Luísa Salgueiro, recordando que, recentemente, o município foi reconhecido a nível europeu pelas boas práticas.

Para a autarca, os objetivos de desenvolvimento sustentável implicam "um caminho conjunto" que tem de envolver a cidade, o tecido empresarial, a academia, as associações e os cidadãos". "Os impactos das alterações climáticas são incontornáveis e transversais nas nossas vidas, a incidência de fenómenos metrológicos extremos ou a qualidade do ar que respiramos são elementos que simbolizam a urgência de pensarmos a sustentabilidade como um principio fundamental para a nossa qualidade de vida", reiterou.