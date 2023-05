Cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável "é uma missão coletiva"

Marisa Silva Hoje às 11:33 Facebook

O diretor-geral editorial do Global Media Group frisou, no arranque do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, que o compromisso com a Agenda 2030 e com os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é "uma missão coletiva", à qual "um dos maiores grupos de media portugueses não poderia deixar de estar associado".

"Uma visão comum para a humanidade. É assim que a Organização das Nações Unidas define a sua Agenda 2030, com os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Erradicar a pobreza e a fome, garantir saúde e educação de qualidade, reduzir as desigualdades, apostar nas energias renováveis e acessíveis. É uma lista das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta", começou por referir, no início da sua intervenção, Domingos de Andrade.

Para o diretor-geral editorial do Global Media Group, esta "é uma missão coletiva" e "um dos maiores grupos de media portugueses não poderia deixar de estar associado". Foi, por isso, que o Global Media Goup se propôs a organizar o Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, que decorre esta quinta e sexta-feira, em Matosinhos. Domingos de Andrade recordou que o Global Media Group também promoveu outros debates no âmbito da sustentabilidade - Diálogos de Sustentabilidade - e que, esta sexta-feira à tarde, arranca o festival MOODS no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos.

"Um festival que pretende promover a reflexão de assuntos sérios de uma forma descontraída", referiu.

Domingos de Andrade frisou a necessidade de haver "uma visão integrada que corresponda, depois, a políticas que suportem o desenvolvimento sustentável", onde "todos podemos participar na mudança". E citou Muhammad Yunus, prémio Nobel da Paz 2006: "Todos são suficientemente inteligentes para criar uma nova civilização".