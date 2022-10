Entrevista: "Agenda do Trabalho Digno é muito discutida por ser poderosa"

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considera que a Agenda do Trabalho Digno é um instrumento "inovador" e que dará uma resposta "poderosa" aos desafios laborais. Em entrevista ao JN, numa altura em que se aproxima a votação final da Agenda no Parlamento, Ana Mendes Godinho reconhece que o país tem níveis "inaceitáveis" de precariedade, convoca as empresas a subirem salários e vinca a necessidade de proteger os trabalhadores das plataformas digitais, para que não vivam "num mundo à parte".