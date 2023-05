F. C. Porto preparado para lançar projeto de venda de energia

JN Hoje às 17:22 Facebook

O F. C. Porto espera lançar em breve um projeto para vender a energia que não utilizar, produzida por cerca de dois mil painéis solares. À TSF, Teresa Santos, representante do clube, admitiu mesmo ter esperança de que a medida possa avançar em menos de um ano.

Entre o centro de treinos do F. C. Porto, a piscina de Campanhã e o Dragão arena, serão instalados cerca de dois mil painéis fotovoltaicos. Em conversa no estúdio da TSF no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos, sobre sustentabilidade ambiental em equipamentos desportivos, Teresa Santos, representante do clube, revelou que, com este projeto, poderão ser produzidos cerca de 1580 megawatts (MW) por ano.

O objetivo é utilizar parte dessa produção e vender o excedente. O clube tem já uma parceria com a Greenvolt nesse sentido, cujo protocolo está assinado. "Estamos na parte mais burocrática de licenciamento", referiu a representante do F. C. Porto, mostrando intenção de "avançar o mais rápido possível com o projeto". "Eu diria já na próxima época", sublinhou.

"Em prol do ambiente é em prol do bem de todos"

Quem também participou nesta conversa a partir de Matosinhos foi Vasco Pinho, vereador da Câmara com o pelouro do Desporto. O autarca referiu também a instalação de painéis fotovoltaicos no Complexo Óscar Marques, na Senhora da Hora. O equipamento foi colocado "no meio da bancada" e o próprio vereador admite ter tido receio de que pudessem ser facilmente partidos.

"A verdade é que já está lá colocado há mais de um ano e não houve nenhum dano e todos respeitam, porque há essa preocupação, acreditamos nós, com o ambiente. Quando se reconhece que há algo em prol do ambiente, é algo em prol do bem de todos", observa Vasco Pinho.

Esta foi a segunda conversa desta sexta-feira no estúdio da TSF em Matosinhos, mas haverá mais este sábado e domingo, a acompanhar o Festival MOODS.