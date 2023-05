Famílias aderem ao MOODS

Marisa Silva Hoje às 19:26 Facebook

Sentada na relva do Jardim Basílio Teles, em Matosinhos, Carla Madeira observa o filho a tocar instrumentos musicais que fazem parte da tradição portuguesa. A escassos metros, Sofia Barrosa recua no tempo ao ver os dois filhos brincarem com jogos tradicionais. São duas das famílias que, esta sexta-feira, marcaram presença no primeiro dia do festival MOODS. A festa dura até domingo e pretende alertar para a sustentabilidade. Quer seja ambiental, económica ou social. O primeiro dia do MOODS encerra com um concerto dos Retimbrar, no coreto.

"Há muitas atividades para as crianças e é bom falarmos sobre estas preocupações ambientais. É bom haver, cada vez mais, estas iniciativas porque elas são a geração do futuro. Se há pouco a fazer com os mais velhos porque, às vezes, é difícil mudar a mentalidade de algumas. Com a nova geração, é crucial. Todos temos de salvar o Planeta", disse Sofia Barroso, garantindo que, no dia a dia, a família recicla e participa numa iniciativa da Lipor para separar lixo orgânico.

Os dois filhos, garante Sofia Barroso, já sabem o que colocar em cada contentor. No MOODS, além dos jogos tradicionais, os filhos de Sofia participaram em diversas oficinas relacionadas com o ambiente.

Já o filho de Carla Madeira participou numa oficina de música, cujo objetivo é colocar os mais novos em contacto com instrumentos tradicionais portugueses. Sobre a sustentabilidade, Carla Madeira alerta que "tem de ser uma responsabilidade de todos". Dos "mais pequeninos aos meus velhos". "Posso já não estar cá daqui a uns anos, mas o meu filho e os meus netos estarão. Por eles, temos de mudar", frisou.

Na mesma atividade participou Kathryn McFarlan e o filho. São da Nova Zelândia, mas vivem em Matosinhos desde setembro do ano passado. A família decidiu mudar-se para Portugal após a pandemia de covid-19. Mãe e filho estavam a caminho da biblioteca municipal quando se aperceberam do festival e decidiram inscrever-se na oficina de música.

A escassos metros estava Manuela Azevedo. A matosinhense marcou presença no festival com a neta e o marido. Os jogos tradicionais foram a primeira atividade em que participaram. "Acho muito importante estas iniciativas. Os mais novos vão crescendo nesta maneira de ver a sociedade e proteger o Planeta", contou a matosinhense, enaltecendo a iniciativa por juntar diversão e reflexão num único festival.