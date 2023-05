Famílias são o foco do MOODS

JN Hoje às 18:10 Facebook

O festival MOODS arrancou, esta sexta-feira, no Jardim Basílio Teles em Matosinhos. O evento reúne várias atividades com foco na sustentabilidade e no planeta e tem como objetivo consciencializar as famílias para esta temática. O MOODS decorre até domingo e a entrada é gratuita.

O evento surge integrado no Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, cuja grande cimeira decorreu quinta-feira e sexta-feira no salão nobre da Câmara de Matosinhos. A Grande Cimeira contou com a presença de duas dezenas de oradores nacionais e internacionais, para debaterem as políticas da sustentabilidade. O Fórum foi organizado pelo Global Media Group, em parceria com a Galp, a CGD, a Fundação INATEL, o Grupo Bel e a Câmara Municipal de Matosinhos.