Festival arrancou com uma arruada no Jardim Basílio Teles

Uma arruada pela Jardim Basílio Teles, em Matosinhos, marcou o arranque do festival MOODS na tarde desta sexta-feira. A sessão de abertura da festa, que decorre até domingo, contou com a presença da presidente da Câmara de Matosinhos e com o vencedor do Nobel da Paz em 2006. Muhammad Yunus conheceu o jardim e as atividades a bordo de um veículo do futuro, que faz parte de uma das animações itinerantes que poderão ser vistas ao longo do evento. Já a autarca Luísa Salgueiro deixa uma promessa: "Esta é a primeira edição do MOODS. Para o ano, cá estaremos".

A festa decorre até domingo. É uma continuação do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade que, esta quinta e sexta-feira, concentrou no salão nobre da Câmara de Matosinhos diversas personalidades para debater temas relacionados com a sustentabilidade.

Para a presidente da Câmara Matosinhos, o compromisso com o desenvolvimento sustentável "é uma responsabilidade de todos" e não exige apenas a "participação de líderes". Por isso, o festival pede "a presença de todos". É uma forma de "chamar mais pessoas para participarem na persecução destes objetivos", sublinhou Luísa Salgueiro.

"No Basílio Teles, temos vários cantos com atividades diferentes. A sustentabilidade não é uma única área temática. Tem relação com todos os domínios da nossa vida. É uma responsabilidade de todos e não exige apenas a participação de líderes. Queremos que as pessoas venham, que acompanhem estes objetivos para que tenhamos as melhores condições atualmente e, sobretudo, para deixarmos o futuro que seja também para as próximas gerações. Não se pode adiar e o Basílio Teles é o palco da mensagem que queremos deixar para a nossa comunidade", afirmou Luísa Salgueiro.

João Aires, consultor de marketing territorial e responsável por desenhar o festival, concorda. A festa pretende ser um "pequeno alerta" e uma "pequena provocação para os mais distraídos" para a necessidade da mudança de comportamentos. "Queremos alertar para uma problemática coletiva e para a sobrecarga do planeta. Não há plano b para o Planeta", afirmou João Aires.

O arranque do festival, por volta das 14 horas, contou com a presença do vencedor do Nobel da Paz em 2006. Muhammad Yunus conheceu o Jardim Basílio Teles e as atividades que compõem o festival a bordo de um veículo do futuro. O veículo faz parte da atuação "Luzes do Tempo", um espetáculo itinerante que poderá ser visto ao longo do festival. Quem passava pelo jardim não ficou indiferente à passagem de Muhammad Yunus.

Foi o caso de Francisca Araújo, Luísa Clemente, Diana Marques, Filipe Siqueira e Inácio Mendes. Têm entre 11 e 12 anos e fizeram questão de conhecer o vencedor do Prémio Nobel da Paz. Após as aulas, os jovens participaram em algumas das atividades do festival. Assistiram, por exemplo, à atuação da "Brigada das Cores" e participaram nos jogos tradicionais. No dia a dia, os jovens garantem ter preocupações ambientais. Todos reciclam e evitam, por exemplo, a utilização de embalagens de plástico.