Festival MOODS em Matosinhos: todas as atividades e o programa na íntegra

É já na sexta-feira que arranca o Festival Mood. Três dias (12 a 14 de maio) de concertos, exposições, oficinas, espetáculos de rua, com o objetivo de contribuir para a mensagem da sustentabilidade.

O Moods vai decorrer no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos, e está inserido no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, uma iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, a Caixa Geral de Depósitos, a Fundação INATEL, o Grupo Bel e a Câmara Municipal de Matosinhos.

Conheça o programa na íntegra AQUI.