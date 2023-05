Festival MOODS: Três dias de oficinas, jogos, concertos e espetáculos de rua

Hoje às 00:16 Facebook

Festival MOODS arranca amanhã e prolonga-se até domingo, no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos. A participação é gratuita.

Arranca amanhã o MOODS, um festival alicerçado no ambiente, na cultura e na sustentabilidade. E a programação é extensa. Serão três dias de concertos, jogos tradicionais, feiras, oficinas e espetáculos de rua. A festa, que decorrerá no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos, insere-se no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade. É uma iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, a Caixa Geral de Depósitos, a Fundação INATEL, o Grupo Bel e a Câmara de Matosinhos.

1. Concertos

É no coreto que vão terminar os dias do festival. Será o ponto de encontro, por volta das 18.30 horas, para assistir a três concertos. Um em cada dia da festa. Amanhã, a atuação pertence aos Retimbrar. No sábado, aos Kumpania Algazarra. E, no domingo, aos Be-Dom.

2. Animações de rua

Três animações itinerantes vão percorrer as ruas do Jardim Basílio Teles. Uma delas intitula-se "Brigada das Cores" e pretende passar uma mensagem de igualdade e inclusão. Somos "todos diferentes, todos iguais" é o mote do espetáculo que, amanhã, poderá ser visto às 15.30 horas e às 17 horas. Mas haverá mais. A "Luzes do Tempo", que pretende alertar para as alterações climáticas e para a necessidade de uma mudança de comportamentos, animará as ruas por volta das 14.45 horas de amanhã. O espetáculo repete-se às 16.15 horas. Já a "Fita Cola", que levará três personagens que "habitam num veículo-caravana" a percorrer o jardim, estreia às 18 horas. Estes espetáculos também poderão ser vistos no sábado e domingo, mas em horários diferentes.

3. Oficinas de música

Diz o ditado que "de pequenino se torce o pepino" e, no MOODS, os mais novos ganham destaque no palco Aprendiz. Amanhã, por volta das 16.30 horas, haverá uma oficina de música destinada a crianças. O palco Aprendiz é apenas um dos vários palcos temáticos que estarão espalhados pelo jardim matosinhense. No palco Habitação, por volta das 14.30 horas e das 16.30 horas, o público poderá assistir a um "espetáculo entre quatro paredes e sobre três rodas". O projeto, de Thorsten Grutjen, promete fazer pensar sobre o direito à habitação, o nomadismo e a importância de ver o planeta como uma casa. Estas atividades repetem-se no sábado e domingo, mas noutros horários.

4. Jogos e atividades

Os jogos tradicionais também fazem parte da programação do MOODS. Decorrerão no palco INATEL, entre amanhã e domingo, das 14 às 18 horas. A Câmara de Matosinhos promove, também, uma série de atividades ao longo dos três dias de festival. Amanhã, a partir das 14 horas, a Autarquia dinamizará um quiz, uma oficina de reutilização de tecidos e uma oficina intitulada "A vida numa gotinha de água". A participação nas atividades é gratuita.