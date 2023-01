O professor universitário e investigador em alterações climáticas, Filipe Duarte Santos, considera que podíamos "aproveitar bastante mais todos os recursos biológicos e marinhos, pesca, zonas costeiras", entre outros.

"Há muito para fazer no que diz respeito à relação com o mar", defende. O especialista considera ainda que as águas residuais urbanas poderiam estar a ser reaproveitadas, à semelhança do que já acontece noutros países como Israel, mas "ainda há resistências".