Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Tornar as comunidades inclusivas, preservar e valorizar o património cultural e promover os diálogos interculturais. Se é na diversidade que o mundo avança, torna-se imperativo que, num cenário de desenvolvimento sustentável, todas as pessoas, de todas as culturas, convivam num ambiente seguro e positivo.

PROGRAMA:

PUB

16H00 Boas vindas

16H05 Mário Lúcio, Cantor, compositor e escritor cabo-verdiano

16H20 Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura

16H35 Início do diálogo

17H30 Encerramento