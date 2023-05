Fórum vai debater desafios e políticas de sustentabilidade

Rafael Barbosa Hoje às 00:24 Facebook

Conferência decorre hoje e amanhã e junta mais de duas dezenas de especialistas e personalidades nacionais e internacionais.

Arranca hoje, em Matosinhos, o Fórum da Sustentabilidade e Sociedade. Uma grande conferência que reúne personalidades como o Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus, as comissárias europeias Kadri Simson e Elisa Ferreira, e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, CGD, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos.

A grande conferência decorre hoje e amanhã, no Salão Nobre da autarquia, e pretende afirmar-se como um espaço de discussão sobre os desafios e as políticas de sustentabilidade. E para isso conta com a presença de duas dezenas de oradores, da política à energia, da arquitetura às finanças, da economia à inovação.

O primeiro painel começa às 10 horas, sendo dedicado às "Tendências globais na energia". A abrir estarão o diretor-geral editorial da GMG, Domingos de Andrade, e a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, seguindo-se as intervenções de Jos Delbeke (Instituto Universitário Europeu), Jorge Vasconcelos (New Energy Solutions), Hugo Espírito Santo (McKinsey), Nelson Lage (Agência para a Energia) e Filipe Silva (CEO da Galp), bem como de dois políticos com responsabilidade na transição energética: Kadri Simson, comissária europeia da Energia, e Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática.

Na parte da tarde (15 horas), o debate vai centrar-se na forma de "Construir um futuro sustentável e inclusivo". Pelo palco vão passar Lee Hodder (Galp), Gonçalo Byrne (Ordem dos Arquitetos), José Pedro Sousa (mesa-redonda da New European Bauhaus), Pedro Mesquita (Clube da Criatividade de Portugal) e Miguel Namorado Rosa (CGD). Elisa Ferreira (comissária europeia da Coesão e Reformas) encerra.

No segundo dia, vão a debate os "Objetivos e políticas para uma Europa sustentável". Marco Galinha, CEO da GMG, fará a abertura, para se assistir em seguida às intervenções do Nobel Muhammad Yunus e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A sessão prossegue com Georgios Papadimitriou (Galp), João Tudela Martins (CGD), António Bárbara Grilo (Agência Nacional de Inovação) e António Almeida (BEI), com o encerramento a cargo de Mário Campolargo (secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa).

Debates que poderá acompanhar em direto através dos sites do JN, DN, Dinheiro Vivo e TSF.

Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz em 2006

Economista nascido em 1940, no Bangladesh, "pai" do microcrédito. É autor de vários livros, incluindo "O banqueiro dos pobres" e "Criar um mundo sem pobreza".

Elisa Ferreira, Comissária da Coesão e Reformas Foto: EPA

Economista e política, foi ministra do Ambiente e do Planeamento. Comissária desde 2019, tem pelouros ligados à transição digital e climática, através do Fundo para uma Transição Justa.

Kadri Simson, Comissária da Energia

Ocupa o cargo desde 2019. Já foi ministra da Economia da Estónia. Implementar o Pacto Ecológico Europeu no setor da energia é uma das tarefas que lhe estão entregues na Comissão Europeia.

Jos Delbeke, Política Climática

Ocupa a cátedra de Política Climática e Mercados Internacionais de Carbono no Instituto Universitário Europeu. Foi diretor-geral de Ação Climática da Comissão Europeia.

Gonçalo Byrne, Presidente da Ordem dos Arquitetos Foto: Líbia Florentino / Global Imagens

Licenciado em Arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, tem obra e prémios a nível nacional e internacional. É o atual presidente da Ordem dos Arquitetos.