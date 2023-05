Jogos tradicionais vão ligar diferentes gerações no MOODS

Atividade vai ao encontro dos objetivos de sustentabilidade social da Agenda 2030 das Nações Unidas. Festival arranca esta sexta-feira, no Jardim Basílio teles, em Matosinhos.

Nem só de música e espetáculos se compõe a programação do MOODS. O festival, que arranca na sexta-feira, conta também com diversas atividades para miúdos e graúdos. Uma delas são jogos tradicionais, que prometem ligar gerações no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos. São jogos que estão presentes na memória dos mais velhos e que, no MOODS, vão desafiar também os mais novos.

A atividade será dinamizada pela Fundação INATEL, um dos parceiros do evento. A iniciativa é organizada pelo Global Media Group. Além da Fundação INATEL, conta ainda com a parceria da Galp, Caixa Geral de Depósitos, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos.

Sustentabilidade cultural

A par de manter a"interatividade" dos festivaleiros, o presidente da Fundação INATELexplica que os jogos tradicionais vão ao encontro dos objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, nomeadamente no que toca à sustentabilidade social.

"A ideia da Agenda 2030 é que, além da sustentabilidade ambiental, a questão da sustentabilidade cultural e social é fundamental porque as pessoas, cada vez mais, vivem em grandes cidades e em grandes aglomerados urbanos, mas acabam por manter as suas próprias identidades", explicou Francisco Madelino, acrescentando que há "duas formas de agir face a essas identidades".

"Ou é recusando o outro e temos o problema dos fundamentalismos ou há uma segunda via que é, no fundo, perceber o outro, interagir, dialogar e aceitar o outro como ele é. Os jogos tradicionais também são uma forma da pessoa perceber a cultura onde está inserida e dessa necessidade que há de entender o outro na sua diversidade e não de agir com nacionalismos ou xenofobia", acrescentou.

"Mundo desigual"

O festival insere-se no Fórum da Sustentabilidade e Sociedade que inclui uma grande conferência na quinta-feira e na sexta-feira (ver ficha). Decorrerá no Salão Nobre da Câmara de Matosinhos. Para Francisco Madelino, debater esta matéria "é fundamental".

"A INATELesteve sempre ligada às agendas do seu tempo. Diria que, neste momento, a grande agenda é a agenda da sustentabilidade ambiental e que motiva as novas gerações", referiu o presidente da Fundação INATEL, frisando que a Agenda 2030 tem"um segundo elemento" relacionado com as questões da sustentabilidade social.

"O mundo é muito desigual. É preciso combater a pobreza no mundo, mas manter os equilíbrios ambientais. Por isso, esta matéria é fundamental", reiterou Francisco Madelino, destacando, também, que com as migrações "é necessário haver diálogos interculturais e perceber o outro". E "ver a diversidade cultural e a diferença do outro como uma riqueza".

Espaços do MOODS

TSF Corner

Será um espaço de tertúlia e conversa promovido pela TSF para a apresentação de projetos, serviços e produtos no âmbito do desenvolvimento sustentável.

Palco Aprendiz

É uma zona dedicada aos mais novos, onde poderão ter contacto com instrumentos musicais tradicionais portugueses e acesso a jogos de tabuleiro.

Palco Equilíbrio

Neste palco, miúdos e graúdos poderão assistir a um espetáculo que pretende alertar para as preocupações com o planeta através da atuação "Flying Energy".

Palco Terra

Será dedicado à música, "a forma mais pura e poderosa para falar com o planeta e com as pessoas". O público terá contacto com o projeto Hourglass, de Teófilo Pimentel e Áurea Gomes.

Conferência

O Fórum da Sustentabilidade e Sociedade inclui uma grande conferência, a 11 e 12 de maio, no Salão Nobre da Câmara de Matosinhos. Pode inscrever-se para assistir ao vivo ou seguir em direto através dos sites do JN, DN, TSF e Dinheiro Vivo.

Tendências da Energia

O primeiro painel, na manhã do dia 11, será dedicado às "Tendências globais na energia" e contará com a comissária europeia Kadri Simson e Jos Delbeke, especialista em políticas climáticas.

Futuro sustentável e inclusivo

O segundo painel, dia 11 à tarde, tem como tema "Construir um futuro sustentável e inclusivo", contando com a presença da comissária europeia Elisa Ferreira e do arquiteto Gonçalo Byrne.

Objetivos e políticas sustentáveis

O terceiro painel, na manhã do dia 12, debaterá "Objetivos e políticas para uma Europa sustentável" e contará com o Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus, também conhecido como "banqueiro dos pobres".