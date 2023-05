Marcas do GMG são "motor da liberdade" e da sustentabilidade social

JN Hoje às 10:38 Facebook

Na abertura do segundo dia de Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, que decorre na Câmara de Matosinhos, o CEO do Global Media Group (GMG), Marco Galinha, destacou as "marcas incontornáveis de média" da empresa, que "muito têm contribuído para a democratização do acesso a uma informação livre e plural". Consciente "do papel da informação como motor da liberdade e enquanto pilar da sustentabilidade social", o empresário desejou um "debate profícuo" entre o "painel notável de oradores".

Começando por destacar os títulos do Global Media Group que organizam o Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, o CEO do grupo, Marco Galinha, enalteceu o papel que o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, a TSF e o Dinheiro Vivo têm tido "para a democratização do acesso a uma informação livre e plural e para o debate de temas estruturantes e mobilizadores", como é o caso da sustentabilidade.

"Enquanto acionista, estou consciente do papel da informação como motor da liberdade e enquanto pilar da sustentabilidade social. É a dimensão holística da sustentabilidade que esta conferência reflete", afirmou. "Não se pode pensar o ambiente sem se olhar para os equilíbrios sociais ao nível local e mundial nem sem pensar a importância de criar sociedades mais justas e equilibradas", acrescentou Marco Galinha, realçando a importância de assumir um "compromisso global".

Isto porque, reforça, "a tomada de decisão de todos os que nos representam tem hoje impactos imediatos no futuro das próximas gerações".

Por fim, o CEO do Global Media Group desejou a todos "um debate profícuo para a construção de um futuro melhor", perante um "painel notável de oradores" que estão hoje presentes na cimeira, na Câmara de Matosinhos.