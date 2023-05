Marcelo Rebelo de Sousa: "Sustentabilidade é para as pessoas, não é para ter metas melhores"

O presidente da República alertou, esta sexta-feira, que atingir a sustentabilidade só poderá ser possível através do combate à pobreza e às desigualdades. No Fórum da Sustentabilidade e Sociedade que decorre em Matosinhos, Marcelo Rebelo de Sousa teceu rasgados elogios a Muhammad Yunus, Nobel da Paz 2006 e um dos oradores da cimeira, e sublinhou a visão do orador convidado no discurso: "Ou introduzimos a perspetiva das pessoas ou corremos o risco de perder a visão do essencial".

Num discurso de 40 minutos que precedeu o de Muhammad Yunus, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou ter estado atento ao primeiro dia do Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, que contou ontem com a presença do ministro do Ambiente, e sublinhou que a "sustentabilidade é para as pessoas, não é para ter metas melhores". No dia anterior, Duarte Cordeiro revelou que o Governo iria antecipar, ainda mais, as metas para a neutralidade climática.