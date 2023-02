Hoje às 14:17 Facebook

Foi no Teatro da Trindade, em Lisboa, que decorreu o quinto de seis "Diálogos de Sustentabilidade", que junta as marcas de informação da Global Media Group e a Fundação INATEL. Desta vez teve como tema "Comunidades Sustentáveis" e contou com a participação do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e do compositor e escritor cabo-verdiano Mário Lúcio. Veja qui as imagens de alguns dos momentos dessa conferência.