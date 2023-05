MOODS arranca sexta-feira no Jardim Basílio Teles

Marisa Silva Hoje às 20:14 Facebook

Festival decorre até domingo, em Matosinhos. Há concertos, oficinas e animações de rua.

Concertos, espetáculos de rua, oficinas e jogos tradicionais. Estes são apenas quatro das atividades que compõem a programação do festival MOODS para sexta-feira. A festa arranca por volta das 14 horas, no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos. Dura até domingo. Pela praça, ao longo dos três dias, não faltarão afazeres que vão pôr miúdos e graúdos a refletir, de forma descontraída, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

O evento insere-se no âmbito do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, organizado pelo Global Media Group, em parceira com a Galp, Caixa Geral de Depósitos, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos.

Mensagem ambiental

A abertura do festival, que pretende transmitir uma mensagem ambiental sob formatos artísticos e culturais, está marcada para as 14 horas de sexta-feira. O primeiro espetáculo ocorrerá meia hora de pois, no palco Habitação. Trata-se de uma atuação "entre quatro paredes e sobre três rodas".

Mas a programação do festival é vasta e conta com vários espetáculos a decorrer em simultâneo. Tudo no Jardim Basílio Teles.

Além das animações de rua, de três concertos e de diversas oficinas, o festivaleiros poderão também adquirir frutas, legumes e hortícolas numa feira de produtos agrícolas produzidos de forma sustentável e visitar uma feira de artigos em segunda mão.

Pormenores

Animações de rua

Três animações itinerantes vão percorrer as ruas do Jardim Basílio Teles ao longo dos três dias do festival. Na sexta-feira, o primeiro espetáculo de rua começa às 14.45 horas e chama-se "Luzes do Tempo". Mais há mais dois: a "Brigada das Cores" e a "Fita Cola".

Concertos

O coreto existente no jardim matosinhense será o ponto de encontro, por volta das 18.30 horas, para assistir a três concertos. Amanhã, a atuação pertence aos Retimbrar. Amanhã, aos Kumpania Algazarra. E, no domingo, aos Be-Dom.