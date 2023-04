MOODS: Um festival para todos alicerçado no ambiente e na cultura

Marisa Silva Hoje às 23:43 Facebook

Festival MOODS ocupará o Jardim de Basílio Teles, em Matosinhos, entre os dias 12 e 14 de maio. Há atividades e espetáculos programados, no âmbito do Fórum da Sustentabilidade e Sociedade.

Passar uma "mensagem ambiental sob a forma artística e cultural" num festival onde os "palcos são os caminhos, os canteiros e os bancos" do Jardim de Basílio Teles, em Matosinhos. Este é um dos objetivos do MOODS, um festival para toda a família que, entre 12 e 14 de maio, vai ocupar o jardim situado em pleno centro da cidade matosinhense. Ao longo de três dias, não faltarão espetáculos e atividades para miúdos e graúdos. Sempre sem perder o foco na sustentabilidade.

Haverá animações itinerantes, que alertam para as alterações climáticas e transmitem mensagens de inclusão; música "para o planeta e para as pessoas"; jogos tradicionais e um espaço de tertúlia e conversas, onde ocorrerão "apresentação de projetos, serviços e produtos no âmbito do desenvolvimento sustentável".

Finais de tarde no coreto

Os finais de tarde serão celebrados ao redor do coreto existente no jardim. Será o ponto de encontro, antes do pôr do sol, para os concertos.

João Aires, consultor de marketing territorial e responsável por desenhar o festival, explica que a iniciativa se insere no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade que, a 11 e 12 de maio, vai reunir diversas personalidades de relevo em Matosinhos.

Envolver as famílias

"O objetivo é ter contacto com o público em geral, com as famílias. Pensámos em passar uma mensagem que acompanhe as preocupações de sustentabilidade, especialmente nas áreas social e ambiental", explica João Aires, notando que o MOODS é um "contributo na tarefa de sensibilização para os objetivos de desenvolvimento sustentável".

O evento é organizado pelo Global Media Group, em parceria com a Galp, Caixa Geral de Depósitos, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos. E o Jardim de Basílio Teles, onde decorrerá o festival, não é uma escolha feita ao acaso.

Organização em alvéolos

"Já não há muitos jardins como aquele. É um jardim romântico urbano que está enquadrado com o edifício da Câmara ", refere João Aires, explicando que o festival terá mais de 40 apresentações e uma organização em "alvéolos", onde vão decorrer os espetáculos, workshops e tertúlias.

"Vamos juntar ao espetáculo uma pequena sinopse que ajuda a compreender as mensagens que queremos transmitir sobre sustentabilidade", contou o consultor de marketing territorial que foi desafiado a desenhar o festival.