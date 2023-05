MOODS: Uma festa "fascinante" que alcançou os objetivos

Marisa Silva Hoje às 20:34 Facebook

Se tivesse de descrever o MOODS, Cristina Pinto não teria dúvidas: é uma festa "fascinante". Pelos espetáculos e pela mensagem de sustentabilidade que lhe está associada. Na companhia do filho, Cristina Pinto foi apenas uma entre as centenas de pessoas que, nos últimos três dias, participaram no festival. O evento decorreu no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos. Para Domingos de Andrade, diretor-geral editorial do Global Media Group, o festival foi um "momento único" e "inédito". Também Fernando Rocha, vereador da Câmara de Matosinhos, fez um balanço "muito positivo".

"As pessoas aderiram muito bem. Este é um festival que tem animação, mas também tem uma mensagem que pretende passar. Esta mensagem de sustentabilidade e de defesa do planeta pode ser feita de uma forma descontraída e divertida", referiu Fernando Rocha, considerando que o objetivo principal da festa consistia em transmitir essa mensagem e "foi alcançado".

Domingos de Andrade recordou que o festival MOODS, que terminou ontem com um concerto dos Be-Dom, estava inserido no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade. A cimeira reuniu, entre quinta e sexta-feira, "os maiores pensadores mundiais" no âmbito da sustentabilidade em Matosinhos. O diretor-geral editorial do Global Media Group frisou também que falar de sustentabilidade não é apenas falar de ambiente.

"Tem a ver com o equilíbrio das sociedades e com o equilíbrio territorial", notou Domingos de Andrade, alertando que "este é o momento de olharmos para a nossa casa" e "percebermos o que podemos fazer".

Sobre o festival MOODS, Domingos de Andrade fala num "momento único" e "inédito". "Quando olhamos para a adesão das pessoas, de facto, tivemos um momento único e inédito que é para repetir", afirmou o diretor-geral editorial do Global Media Group.

Também Fernando Rocha admitiu que o festival "é uma experiência que vale a pena pensar em voltar a fazer". "Temos todas as condições para reeditar este festival. Naturalmente, deverá ter outra componente e outras atrações", garantiu o vereador da Câmara de Matosinhos.