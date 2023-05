Música pode ter ativo papel numa luta de todos

Duarte Pernes Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A intervenção artística, através da música, encarna outro estilo de ativismo ambiental eficaz. Quem o defende é o músico Teófilo Pimentel. "A música é um modo de passar mensagens sobre esta temática da sustentabilidade, pois é uma forma de contestação", asseverou. Uma posição igualmente manifestada pelo artista João Pinto, que sustenta que "a arte permite que as pessoas possam pensar sobre este tema".

No caso de João Pinto, a forma encontrada para chamar a atenção foi, com a colaboração de mais dois amigos, criar o "Fita Cola". Em resumo, trata-se de um projeto que consistiu em cobrir um carro de fita-cola e vaguear pelas ruas das cidades, dando os artistas música às pessoas através de instrumentos como a guitarra e a bateria. Segundo diz João Pinto, a iniciativa pretende ser uma "onda de choque" e uma "provocação" pelo material utilizado e pelo facto de, invariavelmente, a música tocada ser estridente e, "por vezes, ruidosa".

Teófilo Pimentel, por seu turno, procurou deixar uma mensagem à humanidade, no sentido de assumir comportamentos ambientalmente responsáveis. "Infelizmente, estamos num caminho sem retorno porque a necessidade o dita. A pergunta é como vamos lidar com isso: se vamos lidar de uma forma que destrua ainda mais, ou se as coisas vão ser feitas com base na ciência e na nossa própria noção de humanidade", interrogou-se o músico.