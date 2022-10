O papel do turismo sustentável na agenda do desenvolvimento

Hoje às 21:48 Facebook

"Turismo Sustentável" é o tema para mais um dos "Diálogos de Sustentabilidade", que as marcas de informação da Global Media Group estão a promover em parceria com a Fundação INATEL. Mas este é apenas um dos pilares do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, que incluirá uma grande conferência internacional e uma feira de inovação social, em março do próximo ano. Iniciativas a que se juntam a Galp, a CGD, a Câmara de Matosinhos e o Grupo Bel.

O segundo de um conjunto de seis diálogos vai decorrer no próximo dia 26 de outubro, a partir das 15 horas, no INATEL Albufeira Hotel. E para falar sobre "Turismo Sustentável" convidámos Rita Marques, a secretária de Estado do Turismo, e Francisco Madelino, presidente da Fundação INATEL. Um debate a que pode assistir ao vivo (inscrição obrigatória através de jn.pt ou dn.pt), ou através da transmissão em direto nas plataformas digitais do "Jornal de Notícias", "Diário de Notícias", "Dinheiro Vivo" e TSF.

Agenda social

Os "Diálogos de Sustentabilidade" são uma forma de responder à agenda social do nosso tempo, usando como referência os objetivos da Agenda 20/30 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. No caso do "Turismo Sustentável", enquadra-se no objetivo que pretende "Assegurar padrões sustentáveis de consumo e produção". Como se pode ler na página portuguesa dedicada à Agenda da ONU, isso inclui, especificamente, "desenvolver e implementar ferramentas para monitorizar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais".

Como explica Francisco Madelino, "o INATEL já tem 86 anos. Sobreviveu ao fim do Estado Novo porque sempre manteve uma matriz ligada à agenda social. Para chegar aos 100 ou 150 anos tem de participar nas agendas do seu tempo". E um dos temas principais dessa agenda é o da sustentabilidade ambiental, pela sua articulação com o turismo sustentável e com o facto da Fundação INATEL ter 18 hotéis, muitos deles no Interior do país, em que a "riqueza cultural e ambiental é fundamental".

Conferência e feira

O Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, em que se integram estes diálogos, é o título de uma iniciativa mais ampla das marcas de informação da Global Media Group, que promoverá, com o apoio de parceiros com a Galp, a CGD, a Câmara de Matosinhos e o Grupo Bel um momento anual de promoção de conhecimento e debate, com convidados nacionais e internacionais. Um espaço de inovação, partilha e criação de valor, que se distribuirá por diferentes lugares, temas e formatos, ao longo de cinco meses.

Em datas ainda a definir (em março do próximo ano), terão lugar, no Terminal de Cruzeiros de Leixões e na Casa da Arquitetura de Matosinhos, respetivamente, uma grande conferência internacional e uma feira de inovação social. Com destaque para temas como as desigualdades, o desenvolvimento sustentável, mas também a competitividade, as relações com a Europa e o Mundo, os desafios das transições climática e digital ou a descarbonização.

No fundo, o que a Global Media Group se propõe, através do JN, DN, Dinheiro Vivo e TSF, é abordar uma série de temas que têm impacto sobre a organização social e económica do país de uma forma integrada, quer do ponto de vista do pensamento, quer do ponto de vista editorial.