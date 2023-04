Oficinas para ajudar miúdos e graúdos a pensar no ambiente

Marisa Silva Ontem às 23:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara de Matosinhos vai dinamizar diversas atividades no MOODS que visam sensibilizar para a preservação do planeta.

Uma oficina na qual miúdos e graúdos podem estampar pedaços tecidos de forma natural e, ao mesmo tempo, aprender sobre a importância de preservar a natureza; um quiz que sensibiliza para o uso consciente da água; e um workshop de cozinha que pretende alertar para a relevância da adoção de uma alimentação equilibrada e que não gere desperdícios ou resíduos. Estas são apenas três das atividades que, entre 12 e 14 de maio, serão dinamizadas pela Câmara de Matosinhos no âmbito do festival MOODS.

"Cada vez mais temos de olhar para o planeta e começar a pensar como é que vamos salvá-lo para, depois, também nos salvarmos a nós enquanto Humanidade. É essencial que comecemos a consciencializar as pessoas", referiu Fernando Rocha, vereador da Câmara de Matosinhos, revelando que algumas das atividades dinamizadas no festival pela autarquia também são realizadas ao longo do ano. Quer seja em ateliês, escolas ou até museus.

PUB

Poupar um "bem essencial"

No festival, os visitantes vão ser desafiados a descobrir, através de um microscópio, a diversidade de microrganismos existentes numa gota de água do rio Leça. Haverá um quiz para sensibilizar para o uso consciente da água e uma oficina de "Impressão natural", cuja atividade consiste em "estampar um pequeno pedaço de tecido com elementos botânicos, enquanto se cria um fundo colorido com corantes naturais".

A Câmara de Matosinhos vai, ainda, dinamizar workshops sobre hortas urbanas e sobre "Cozinha consciente", no qual serão dados "a conhecer algumas técnicas e utensílios que permitem reduzir o desperdício alimentar".

"Na questão da água, Matosinhos é dos concelhos do país que menos desperdiçam, no sentido de perdas nas tubagens. Mas, agora, temos de fazer uma campanha para as pessoas, em casa, pouparem um bem essencial", sublinhou Fernando Rocha.

O MOODS é organizado pelo Global Media Group, em parceria com a Galp, Caixa Geral de Depósitos, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos. Ao longo de três dias, não faltarão atividades, espetáculos e música. Tudo no Jardim de Basílio Teles.

Fernando Rocha enaltece a escolha do lugar que, sublinha, é um local de usufruto de várias gerações. Desde os "avós aos netos". Este público, diz, faz parte dos "destinatários da mensagem que o festival quer passar". "É um jardim romântico no centro da cidade e um local onde as pessoas naturalmente vão e passam algum do seu tempo livre a conversar, a ler o jornal e a jogar as cartas ou ao dominó", afirmou o vereador.

Um festival para toda a família

A festa ocupará o Jardim de Basílio Teles, em Matosinhos, entre os dias 12 e 14 de maio. Conheça algumas das atividades que vão encher o parque nos três dias do evento.

Palco Aprendiz

É um espaço dedicado aos mais novos, onde poderão ter contacto com instrumentos tradicionais portugueses. Haverá, ainda, jogos de tabuleiro.

Coreto

Será o ponto de encontro, antes do pôr do sol, para o concerto final em cada dia de festival. A 12 de maio, o coreto será ocupado pelos Retimbrar. No dia seguinte, miúdos e graúdos poderão assistir aos Kumpania Algazarra. No dia 14 de maio, o encerramento do festival estará a cargo dos Be-Dom.

Feiras

O MOODS vai contar com duas feiras. A Urban Market, que terá a venda de fruta, legumes e hortícolas da época e produzidos com base numa agricultura sustentável. Já a Flea Market consistirá na venda de artigos de segunda mão. O objetivo é promover a economia circular.