Os desafios que nos trazem os novos paradigmas da energia

Grande conferência, em fevereiro do próximo ano, será um dos momentos altos do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade.

Anuncia-se como o momento alto do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade: uma grande conferência, durante o mês de fevereiro do próximo ano (as datas concretas serão definidas e divulgadas oportunamente), em que se vão juntar grandes figuras nacionais e internacionais de diferentes áreas, da economia à arquitetura, da energia à política portuguesa e europeia. Uma organização das marcas de informação da Global Media Group (JN, DN, Dinheiro Vivo e TSF), com o apoio de parceiros como a Galp, a CGD, a Fundação Inatel, Grupo Bel e Câmara Municipal de Matosinhos.

Esta grande conferência vai decorrer durante dois dias, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos. O objetivo é que seja a primeira de uma série de conferências anuais que promoverão o conhecimento e o debate, com convidados nacionais e internacionais, num espaço de inovação, partilha e criação de valor. Em discussão estarão assuntos como o Acordo Verde Europeu, os novos paradigmas da energia, os desafios geopolíticos da Europa, ou os benefícios da digitalização para a sustentabilidade.

O desenho das cidades

O desenho final e a lista de personalidades que estarão presentes ainda estão a ser afinados, mas já há vários temas que prometem discussões envolventes e decisivas para o nosso futuro coletivo enquanto sociedade. Entre eles, o Novo Bauhaus Europeu, uma iniciativa criativa e interdisciplinar que liga o Acordo Verde Europeu (Green Deal) aos espaços que habitamos e às nossas experiências de vida. Propõe unir a sustentabilidade que procuramos à inclusão que precisamos e à estética com que sonhamos. Mas de que forma se propõe fazer isso? É o que pretendemos explicar antes e durante a grande conferência.

Mas há mais temas na agenda. Por exemplo: reinventar a forma de produzir e consumir energia tem reflexos no desenho das cidades. A curto ou a longo prazo, como projetar todas as transformações resultantes dos novos paradigmas da energia para a configuração urbana mundial? Algumas respostas serão seguramente trazidas pelos especialistas que estarão presentes.

Independência energética

Não podemos esquecer, por outro lado, o contexto geopolítico muito desafiante, em que a Europa desperta para a necessidade de diminuir as suas dependências energéticas de outras geografias. Podemos ambicionar a independência energética da Europa? Qual o papel de Portugal nesse cenário? Teremos alguns dos melhores desta indústria a debater com os nossos políticos quais serão as respostas mais adequadas.

E no que diz respeito à intervenção pública: ao nível municipal ou central, qual é o papel do Governo na transição energética? Que investimentos estão planeados no sentido de cumprir os objetivos traçados pela União Europeia para 2030 e para 2050 (baixar a emissão líquida de gases com efeito de estufa para zero)? E que tipo de medidas está o Governo a tomar para acelerar a transição energética? Perguntas que terão resposta antes e durante a grande conferência.

Para ler ou seguir ao vivo

Debates e propostas que terão uma ampla cobertura editorial ao longo dos próximos meses no Jornal de Notícias, no Diário de Notícias, no Dinheiro Vivo e na TSF. Temas para ler nas edições impressas do JN e do DN, para ouvir na antena da TSF, mas em particular para seguir na íntegra através de todas as nossas plataformas digitais. Teremos disponíveis para si todos os textos, entrevistas e análises produzidos a pretexto do Fórum, mas também poderá seguir em direto todas as iniciativas, através dos nossos sites. Esteja atento.