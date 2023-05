Participação política dos jovens é essencial

Duarte Pernes Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Chamar os mais novos para a participação política é indispensável num mundo que se quer melhor e mais sustentável. Com essa finalidade surgiu, em Matosinhos, a plataforma digital "Politicamente Informados".

Carlos Mouta, vice-presidente da Câmara de Matosinhos, esclarece que o objetivo desta iniciativa "é combater a abstenção", tentando "ir ao encontro dos jovens". Algo que, acrescenta, acontece seja pela abertura com que se recebem "pessoas de todos os partidos", seja pela aposta numa comunicação dinâmica, através sobretudo das redes sociais, onde se tenta "estimular o universo da cidadania e a participação cívica".

Já Afonso Hora, membro do Conselho Municipal da Juventude matosinhense, defende que "há uma participação política não formal que depois não se transforma no voto", salientando a adesão de jovens a causas como as ambientais. Afonso Hora considera também que "os partidos políticos têm tido dificuldades em trazer os jovens para dentro de si", mas sublinha que "se nós não decidirmos, alguém vai decidir por nós e pode ser alguém com uma visão completamente oposta à nossa".

PUB

A fechar, Carlos Mouta fez questão de destacar igualmente o compromisso juvenil com o vasto e atual tema do ambiente. "Todos os conceitos que temos no "Politicamente Informados" cabem no conceito da sustentabilidade e acredito que grande parte dos jovens está comprometido com essas causas, nomeadamente a da transição climática", assinalou o autarca.

Já Afonso Hora que, para além de se dedicar à atividade política, é estudante de engenharia, aproveitou para deixar uma mensagem de confiança em relação à adesão dos jovens nas próximas eleições europeias. Uma ideia otimista e que vai contra o que se tem registado neste momento eleitoral, normalmente marcado por uma expressiva abstenção, mas que o jovem refuta, sustentando que "esta geração de jovens tem bastante carinho e apego às instituições europeias que talvez as outras gerações não tenham".