Petróleo "em todo o lado" surpreende os mais novos

Na conversa de lançamento do festival MOODS, inserido no Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, a TSF, com um estúdio no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos, ouviu Diogo Sousa, representante da Fundação Galp. Entre as várias iniciativas referidas, as "aulas de energia" nas escolas deixam "surpreendidos" os mais novos quando percebem que "o petróleo está em todo o lado".

"Temos um pacote de aulas que qualquer voluntário Galp pode utilizar: inscreve-se e vai a uma escola ou várias escolas dar essas aulas de energia e fazer um pouco de literacia energética e pôr os mais novos, tanto do primeiro ciclo como do segundo, a pensar e a falar de energia e como é que o mundo funciona com a energia", começou por explicar Diogo Sousa, representante da Fundação Galp.

E falam sobre o quê? "Antes de mais, há sempre um momento de surpresa, que é quando particularmente os mais novos percebem que o petróleo está em todo lado. Ou seja, o petróleo, através do plástico ou tecidos está por todo lado", clarificou.

Mas apesar da presença constante do petróleo em vários produtos que são utilizados diariamente, é também explicada aos alunos a importância da energia: "Quando acendemos a luz em casa, quando estamos com frio e precisamos de aquecimento. Quando pegamos no carro para ir ter com alguém ou ir para algum destino, a energia é sempre fundamental e estamos sempre com energia por todo lado".

Para Diogo Sousa, "a conversa fica mais interessante quando falamos do futuro", uma vez que "os mais novos estão muito conscientes de que as renováveis, seja a energia solar ou eólica, fazem parte deste caminho para a sustentabilidade".

Entre dicas sobre como poupar água e energia, "a aula acaba sempre com um pedido de compromisso dos mais novos": "Por favor, ajudem-nos a sermos todos mais sustentáveis".

Até porque, à semelhança do que todos os representantes da Galp referiram, até à data, no Fórum para a Sustentabilidade e Sociedade, este "caminho tem que ser feito certamente muito próximo da sociedade e é por isso que a Fundação Galp tem vindo a trabalhar de uma forma muito próxima com os mais novos".

