Prémio Nobel Muhammad Yunus no Fórum da Sustentabilidade, em Matosinhos

Rafael Barbosa Ontem às 23:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de duas dezenas de especialistas e políticos nacionais e estrangeiros discutem, no próximo mês de maio, propostas para o futuro.

É já no próximo mês de maio que os títulos do Global Media Group (JN, DN, TSF e "Dinheiro Vivo") promovem, em Matosinhos, o Fórum da Sustentabilidade e Sociedade. Uma grande conferência internacional, que inclui personalidades como o Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus, ou as comissárias europeias Kadri Simson e Elisa Ferreira, que decorre a par do MOODS, festival que cruza a mensagem ambiental com a cultura e o entretenimento. Com a parceria da Galp, CGD, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara Municipal de Matosinhos.

A 11 e 12 de maio, no Salão Nobre da autarquia, monta-se um espaço de discussão, que contará com mais de duas dezenas de personalidades nacionais e estrangeiras, da política à energia, da arquitetura às finanças, da economia à inovação; e entre 12 e 14 de maio, no Jardim de Basílio Teles, frente aos Paços do Concelho, decorrerá o festival MOODS.

PUB

Comissárias marcam presença

A conferência foi dividida em três painéis. O primeiro será dedicado às "Tendências globais na energia" e conta com especialistas como Jos Delbeke (Instituto Universitário Europeu), Jorge Vasconcelos (New Energy Solutions), Hugo Espírito Santo (McKinsey) ou Filipe Silva (CEO da Galp), e políticos como Kadri Simson (comissária europeia da Energia), Duarte Cordeiro (ministro do Ambiente e Ação Climática), e Luísa Salgueiro (presidente da Câmara de Matosinhos).

O segundo painel vai discutir a forma de "Construir um futuro sustentável e inclusivo", contando com Lee Hodder (administrador da Galp), Gonçalo Byrne (presidente da Ordem dos Arquitetos), José Pedro Sousa (arquiteto que integra a mesa-redonda da New European Bauhaus), Pedro Mesquita (Clube da Criatividade de Portugal), Miguel Namorado Rosa (diretor da CGD) e Elisa Ferreira (comissária europeia da Coesão e Reformas).

Marcelo e Yunus no segundo dia

O terceiro painel contará com a abertura do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vai debater "Objetivos e políticas para uma Europa sustentável", com Georgios Papadimitriou (administrador da Galp), o Prémio Nobel Muhammad Yunus, João Tudela Martins (administrador da CGD), António Bárbara Grilo (presidente da Agência Nacional de Inovação), Ricardo Mourinho Félix (vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos) e Mário Campolargo (secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa).

Debates e propostas que terão uma ampla cobertura editorial ao longo dos próximos meses no "Jornal de Notícias", no "Diário de Notícias", no "Dinheiro Vivo" e na TSF. Esteja atento.