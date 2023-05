Presidente da Câmara de Matosinhos convida famílias a participarem no Festival Moods

JN Hoje às 16:43 Facebook

Luísa Salgueiro, presidente da C. M. Matosinhos, apela à participação das famílias no Festival Moods que decorre entre sexta-feira e domingo no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos. Programa conta com concertos, exposições, oficinas e espetáculos de rua com o objetivo de contribuir para a mensagem da sustentabilidade.

Festival Moods está inserido no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, uma iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, a Caixa Geral de Depósitos, a Fundação INATEL, o Grupo Bel e a Câmara Municipal de Matosinhos.