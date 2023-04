"Se emitir carbono for grátis, ninguém se importa"

Ontem às 23:30 Facebook

Jos Delbeke, diretor da cadeira do clima do Instituto Universitário Europeu explica como é que a economia é decisiva para o caminho da descarbonização.

Delbeke foi o primeiro diretor geral da Ação Climática da Comissão Europeia e dedica-se hoje à luta contra as emissões de carbono no Instituto Universitário Europeu, onde é responsável pela cadeira do clima do Banco Europeu de Investimento (BEI). Voz de referência na transição climática, explica que as renováveis serão cada vez mais baratas.

Vai estar em Matosinhos, no Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, um evento que se realiza a 11 e 12 de maio, organizado pelo Global Media Group, em parceria com a Galp, CGD, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos.