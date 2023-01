Temas e datas das seis conferências

Hoje às 10:10 Facebook

São seis os "Diálogos de Sustentabilidade". O primeiro, dedicado ao "Trabalho Digno", decorreu no início de outubro, no INATEL Foz do Arelho. O segundo teve como tema o "Turismo Sustentável" e decorreu a 26 de outubro, no INATEL de Albufeira. O próximo é dedicado à "Economia Azul". Todos são transmitidos em direto, através dos sites do JN, DN, Dinheiro Vivo e TSF.

Economia Azul

As formas de explorar, de forma sustentável, a nossa costa atlântica, estarão a debate no terceiro diálogo deste ciclo de conferências, no próximo dia 6 de janeiro, a partir das 10 horas, no INATEL Setúbal, com a presença de António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar, e do professor Filipe Duarte Nunes, presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e especialista em Alterações Climáticas.

Inclusão Social

Será ainda neste mês que decorrerá, no INATEL Caparica Hotel, o quarto diálogo desta série. Os protagonistas do debate aprazado para 19 de janeiro (com hora ainda por confirmar) serão a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, que é também o principal responsável pela organização das Jornada Mundial da Juventude 2023, em Lisboa, e em que se prevê uma visita do Papa Francisco a Portugal.

Diálogos Interculturais

Será em fevereiro deste ano que avança a discussão sobre as formas de garantir cidades e comunidades sustentáveis, no Teatro da Trindade INATEL, em Lisboa. O quinto diálogo, marcado para 9 de fevereiro, a partir das 10,30 horas, vai contar com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. O outro orador deverá ser o escritor moçambicano Mia Couto, vencedor do Prémio Camões em 2013.

Instituições Eficazes

Os diálogos fecham com a discussão sobre a necessidade de reformar e reforçar as instituições, a realizar no Porto, em março, esperando-se que o secretário-geral da ONU, António Guterres, possa participar.