Todos os conteúdos, notícias e programas num único lugar

O Fórum da Sustentabilidade e Sociedade inclui um site exclusivo onde poderá encontrar todas as notícias, conteúdos e programas relacionados com esta grande iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, a CGD, a Fundação INATEL, o Grupo Bel e a Câmara Municipal de Matosinhos. Debater ideias, mobilizar energias e construir políticas para garantir um futuro sustentável e inclusivo é o objetivo. Pode visitá-lo aqui.