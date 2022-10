Hoje às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Vejas as reações de Francisco Madelino, presidente da Fundação Inatel, e de Carlos Mouta, vice-presidente da Câmara de Matosinhos, à primeira conferência da série "Diálogos de Sustentabilidade", que junta as marcas de informação da Global Media Group e a Fundação Inatel. Os "Diálogos" estão inseridos no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, uma iniciativa a que se somam parceiros como a Câmara de Matosinhos, o Grupo Bel, a CGD e a Galp.