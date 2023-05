TSF vai fazer seis programas em direto a partir do MOODS

Marisa Silva Ontem às 23:48 Facebook

Serão dados a conhecer projetos no âmbito da sustentabilidade e haverá uma emissão de desporto. Festa arranca na sexta-feira.

A TSF vai ter um estúdio ao ar livre no festival MOODS. Em pleno Jardim de Basílio Teles, em Matosinhos, a rádio vai transmitir seis programas em direto. Um deles dedicado ao desporto, outro à música e quatro centrados em temas relacionados com a sustentabilidade ambiental e social. Serão, por exemplo, debatidos os "Objetivos de desenvolvimento sustentável" da Agenda 2030 e apresentados projetos que vão ao encontros dessas metas. Quem quiser ouvir a emissão na praça poderá ocupar as cadeiras que estarão ao redor do estúdio.

Intitulado TSF Speakers Corner, este espaço é apenas um dos "palcos" que compõem o festival. Entre esta sexta-feira e domingo, não faltarão atividades, espetáculos e música para toda a família. Haverá, também, duas feiras para visitar. Inserido no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, o festival pretende passar uma mensagem ambiental sob a forma artística e cultural. O evento organizado pelo Global Media Group, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, a Galp, a Caixa Geral de Depósitos, a Fundação INATEL e o Grupo BEL.

Interação com o público

"A TSF vai ter um estúdio no meio do jardim [Basílio Teles]. Temos seis programas que faremos a partir de lá, em direto. Mas, nas horas em que não estaremos em direto, podemos estar a gravar ou a ter outro tipo de debates e conversas no mesmo espaço. A ideia passa por, naquele festival, poder fazer rádio ao vivo com um estúdio no meio da praça. As pessoas podem assistir e, no limite, interagir", explicou Pedro Cruz, diretor-executivo da TSF.

Em cada dia de festival, a TSF fará dois programas ao vivo a partir do jardim matosinhense. Na próxima sexta-feira, por exemplo, a rádio dará a conhecer um projeto educativo da Galp, no âmbito da sustentabilidade. Sábado, por volta das 14.35 horas, serão debatidos os "Objetivos de desenvolvimento sustentável". No mesmo dia, às 16 horas, o programa será sobre desporto.

"Vamos mostrar às pessoas como se faz uma emissão de desporto especial. Vamos começar o especial de desporto na TSF no estúdio do Jardim de Basílio Teles", detalhou Pedro Cruz.

Domingo, por volta das 15.30 horas, será o último dos seis programas. Consistirá numa conversa com dois dos músicos que vão atuar no festival. Recorde-se que os três dias do MOODS vão terminar com concertos. As bandas vão atuar no coreto existente no Jardim de Basílio Teles. Antes do pôr do sol, os festivaleiros vão poder assistir à atuação dos Retimbrar, dos Kumpania Algazarra e dos Be-Dom.

MOODS, um festival para toda a família

A festa ocupará o Jardim de Basílio Teles, em Matosinhos, entre os dias 12 e 14 de maio. Conheça as atividades.

Animações itinerantes

Animações itinerantes não faltarão. Uma delas intitula-se "Brigada das Cores" e pretende passar uma mensagem de igualdade e inclusão. A "Luzes do Tempo" visa alertar para as alterações climáticas e a "Fita Cola" levará três personagens a percorrer o jardim e a fomentar a interação.

Feiras

O MOODS vai contar com duas feiras. A Urban Market, que terá à venda de fruta, legumes e hortícolas da época e produzidos com base numa agricultura sustentável. Já a Flea Market consistirá na venda de artigos de segunda mão. O objetivo é promover a economia circular.

TO+1

É um espetáculo de Thorsten Grutjen sobre um artista de circo que perdeu o seu trabalho devido a uma pandemia. Promete fazer refletir sobre o direito à habitação, o nomadismo e a importância de ver o nosso planeta como uma casa.