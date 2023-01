JN Hoje às 19:24 Facebook

A quarta conferência da série "Diálogos de Sustentabilidade", que junta as marcas de informação da Global Media Group e a Fundação INATEKL, decorreu na Costa da Caparica e foi dedicada ao tema "Inclusão Social". Contou com a participação da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, e com o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. Pode ver ou rever este diálogo na íntegra.