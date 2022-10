JN Hoje às 15:55 Facebook

A primeira conferência da série "Diálogos de Sustentabilidade", que junta as marcas de informação da Global Media Group e a Fundação Inatel, decorreu na Foz do Arelho e foi dedicada ao tema "Trabalho Digno". Contou com a participação do secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e com o coordenador do CoLABOR, Manuel Carvalho da Silva. Pode ver ou rever este diálogo na íntegra.