A segunda conferência da série "Diálogos de Sustentabilidade", que junta as marcas de informação da Global Media Group e a Fundação Inatel, decorreu em Albufeira e foi dedicada ao tema "Turismo Sustentável". Contou com a participação da secretária de Estado do Turismo, Rute Marques, e com o presidente da Fundação INATEL, Francisco Madelino. Pode ver ou rever este diálogo na íntegra.