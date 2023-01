Vem aí uma revolução para produzir energia eólica no mar

Sofia Cristino Ontem às 23:18 Facebook

Viana do Castelo tem três torres ao largo da costa às quais se poderão juntar 53 de um investidor alemão. Governo quer produzir 10 gigawatts de eletricidade a partir deste recurso offshore até 2030.

economia azul Portugal começou a dar os primeiros passos na exploração da energia renovável no mar, em julho de 2020, com a instalação de três torres eólicas a 20 quilómetros da costa, em Viana do Castelo. Álvaro Sardinha, especialista em Economia Azul, considera que "começámos tarde, mas o que aí vem vai ser uma revolução". "Os projetos e concursos planeados para a energia eólica no mar são megalómanos", revela ao JN. O Governo definiu a meta de produção de 10 gigawatts de eletricidade a partir de energia eólica offshore até 2030.

Arranca, este ano, o leilão eólico offshore internacional para selecionar a empresa que será responsável por instalar sistemas flutuantes de turbinas eólicas no mar português. A tutela quer colocar em licitação pelo menos três áreas ao largo da costa portuguesa. Álvaro Sardinha diz que "há muitos investidores de vários países que já pediram autorizações ao Governo". Um deles, o investidor alemão BayWa, prevê a instalação de 25 a 53 aerogeradores ao largo de Viana do Castelo, onde já se encontra instalada a central eólica WindFloat Atlantic.