Portas quer "travar" arrogância do PS e pede voto no CDS-PP para somar deputados

O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas defendeu, na sexta-feira, que é preciso "travar" a arrogância do PS e apelou à concentração dos votos no partido para "somar" deputados no parlamento e formar uma maioria de centro direita.

O apelo foi feito por Paulo Portas na última ação de campanha dos centristas, um almoço em Setúbal, onde esteve ao lado da presidente centrista, Assunção Cristas, e em que avisou ser necessário concentrar votos no CDS-PP, nas eleições legislativas de domingo.

Há a necessidade, afirmou, de "travar a crescente arrogância do discurso do poder" dos socialistas.

"Se eles são assim sem maioria, imaginem o que seriam em maioria", declarou Portas.

Na atual conjuntura, acrescentou, "é preciso concentrar os votos naqueles que podem eleger deputados", numa referência aos pequenos partidos.

"Pode haver ideias interessantes em partidos novos, mas os deputados que são eleitos são os que contam", os do CDS-PP, disse ainda.

Para Paulo Portas, os deputados do CDS-PP "somam e sem eles não há uma maioria para mudar", de centro direita.

"Não queiram acordar na segunda-feira com deputados a mais na esquerda, deputados a mais radicais e deputados a menos no CDS", referiu, pedindo trabalho aos militantes a convencer eleitores até ao dia das eleições.