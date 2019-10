A última arruada da campanha de Jerónimo foi "mesmo à Porto, carago!"

Sara Gerivaz Hoje às 20:43 Facebook

Rodeado pelas mulheres do partido e com um cravo de Abril ao peito, Jerónimo de Sousa foi recebido na Praça da Liberdade, no Porto, por milhares de apoiantes no último dia da campanha da CDU. Após uma arruada cheia de garra e entusiasmo, o secretário-geral do PCP agradeceu ao povo da Invicta: "Isto foi mesmo à Porto, carago!".

O cenário estava montado desde cedo junto à Estação de São Bento. À medida que se aproximava a hora marcada, a Praça da Liberdade foi ganhando cores diferentes - as cores do PCP e do PEV - para a arruada final de Jerónimo de Sousa. Uma carrinha da CDU distribuía cravos vermelhos, símbolo incontornável do 25 de Abril, e até a figura do Ardina do Porto foi "camarada": numa mão o "Jornal de Notícias" e na outra um cravo, com o autocolante da CDU imposto na lapela do caso.

A hora chegou e Jerónimo de Sousa, preso no trânsito da Invicta, não conseguiu cumprir o seu rigoroso timing. A massa humana aumentava, e na frente, a Juventude Comunista Portuguesa (JCP), animava a festa preparada para receber o líder comunista. "Estamos cá para que as pessoas percebam que os jovens continuam a apoiar a CDU porque a CDU é o futuro", afirmou Carolina Coutinho, de 17 anos, ao JN.

O secretário-geral do PCP chegou, quase uma hora depois, e juntou-se à festa. Do lado direito, Diana Ferreira, cabeça de lista da CDU pelo Porto. Do lado esquerdo, Ana Mesquita, candidata número dois. À volta, outras mulheres do partido, como Ilda Figueiredo e Ângela Moreira. Com ramos de cravos nas mãos, as mulheres deram força ao momento. Jerónimo de Sousa ficou de "peito cheio" nesta arruada que marcou o fim da campanha eleitoral.

A meio da íngreme Rua de 31 de janeiro, o líder comunista enalteceu a receção calorosa dos apoiantes, numa iniciativa "tão própria e tão característica do povo do Porto". Deu-lhe ânimo. "Aumenta a confiança de que é possível uma CDU reforçada, ainda faltam horas, ainda falta muito tempo para continuar a vencer hesitações, abstenção. Pois, aqui estamos com o peito cheio", reforçou.

Ao longo de um quilómetro, da Praça da Liberdade até à Rua de Santa Catarina, as vozes da CDU não se calaram. Diana Ferreira foi a voz mais sonante e não parou de gritar, nem por um segundo, acompanhada de Ana Mesquita, sempre sorridente, sempre radiante. À frente do mar de gente, e depois da subida, Jerónimo de Sousa manteve-se mais reservado no último troço do percurso, com os olhos postos muitas vezes no chão.

Ainda assim, não rejeitou nenhum abraço cheio de carinho e agradeceu os elogios pelo trabalho realizado nos últimos quatro anos e os votos de confiança dados à CDU. Até Manuel do Laço, o apoiante incondional do Boavista, chegou para felicitar Jerónimo de Sousa.

No final, o secretário-geral do PCP deixou o "povo" da Invicta ao rubro. "Isto foi mesmo à Porto, carago!", exclamou. Ainda há caminho a trilhar até domingo. "Faço-vos um apelo, faço-vos um convite, votem na CDU e daqui a quatro anos cá estarei, cá estaremos nós, o Partido Comunista Português, nós, o partido ecologista Os Verdes, nós cidadãos independentes desta CDU, dizer-vos que com certeza teremos de confirmar a palavra dada e que vocês se vão sentir honrados porque valeu a pena votar na CDU".