André Silva: "CDS é um dos partidos mais perigosos e extremistas"

Hermana Cruz Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

André Silva subiu de tom, nesta noite de quinta-feira, e atacou CDS-PP, PSD e PCP pelo seu conservadorismo. No único jantar de campanha, o deputado também revelou as condições do PAN para viabilizar um Governo socialista.

Todos levaram por tabela no discurso mais duro de André Silva na campanha das legislativas de domingo. Mas o ataque mais feroz foi para o CDS-PP, rival direto do PAN nas sondagens. "O CDS é um dos partidos mais perigosos e extremistas, ao representar a homofobia, a transfobia e o incitamento ao ódio, através de uma linguagem carregada de intolerância", atacou o deputado.

"Imagine-se, o CDS, um partido presidido por uma mulher que defende a condenação das mulheres que decidem interromper a gravidez. É o mesmo partido que nega ver reconhecidos direitos humanos fundamentais a pessoas com identidade de género ou orientação sexual que não encaixa nos seus critérios marialvas", prosseguiu André Silva, considerando que "a violência do CDS entrou inclusivamente na casa das pessoas", com a lei das rendas.

O CDS parou no tempo

Mas o que mais dói na alma de André Silva é a defesa das touradas. "O CDS parou no tempo, naquele tempo em que infligir sofrimento era um exercício de afirmação e uma demonstração de virilidade. Aliás, a líder do CDS compara a tourada a um bailado. A nossa sorte é o CDS não ter parado no tempo em que os homens eram atirados aos leões", agudizou o porta-voz do PAN.

O PCP parece irmão gémeo do CDS, de quem foi separado à nascença

E foi também a propósito das touradas que André Silva colou o PCP ao CDS-PP. "Felizmente, o PCP não caça opositores políticos, mas apoia o baronato da caça, matilheiros, monteiros, criadeiros e demais agressores da vida animal", atirou o deputado, defendendo que "o PCP parece irmão gémeo do CDS, de quem foi separado à nascença".

Acresce que, "em matéria ambiental", o PCP "é uma verdadeira desilusão". Pior do que o PCP é o PSD, atira André Silva, ironizando com o episódio da fatura da compra da caldeira, que Rui Rio tentou mostrar durante o debate televisivo que teve consigo. "Alguém diga ao dr. Rui Rio que o principal desafio das nossas vidas não se resolve a mudar a caldeira", picou.

Não há democracia sem jornalismo

André Silva também não esqueceu que Rui Rio defendeu, no último debate com todos os candidatos, que se reforce a criminalização dos jornalistas pela violação do segredo de justiça. "Um partido conhecido por ter no seu hino a palavra liberdade é o mesmo partido que hoje em dia quer criminalizar os jornalistas por exercerem a sua profissão", criticou, considerando: "Não há democracia sem jornalismo".

"Mas se a visão de liberdade do PSD é questionável, o seu conceito de seriedade é verdadeiramente fantasmagórico", acusou ainda, referindo-se aos episódios das presenças falsas que atingiu o secretário-geral do partido, José Silvano, que apelidou de "vendedor do Tua", e ao caso mais recente da falsificação de assinaturas, que visou o líder parlamentar, Fernando Negrão.

BE tem ginástica suficiente para correr na pista da direita

André Silva já foi mais suave com o BE, criticando apenas o partido de Catarina Martins por ter "suportado a política económica de Mário Centeno, o governante mais popular no eleitorado da direita e que até Rui Rio gostaria de ter como ministro". Para o porta-voz do PAN, o Bloco de esquerda é, assim, "um partido tão ideologicamente marcado à esquerda mas com ginástica suficiente para correr na pista da direita".

Já no que diz respeito ao PS, André Silva, antecipou as exigências do PAN para que ajude a viabilizar um Governo liderado por António Costa. "

O PAN nunca aceitará viabilizar um governo do PS que...

que queira explorar petróleo no nosso país, um governo que assine contratos para a construção de aeroportos antes de fazer avaliações de impacto ambiental, um governo que não compense aqueles que trabalham à noite ou por turnos, que continue a não apresentar medidas sérias de combate à corrupção, um partido que tem vergonha da agricultura biológica e que, em matéria de saúde, continua a não ter políticas de prevenção da doença em detrimento das indústrias da saúde", deixou claro, André Silva, num jantar em Palmela.