António Costa e Rio vencem em "casa". Nem Miraflores salva Cristas

O fator casa terá ajudado António Costa e Rui Rio nas eleições deste domingo, com os dois a serem os mais votados nas freguesias onde votaram. Assunção Cristas, derrotada em termos nacionais, também perdeu onde votou e Jerónimo de Sousa, pela CDU, ficou-se pelo terceiro lugar.

António Costa votou na freguesia de Benfica, em Lisboa, onde o PS conseguiu 38,64% dos votos, mais 15% do que o PSD, 23,56%. O Bloco de Esquerda, tal como aconteceu em termos nacionais, foi a terceira força política, com 9,20%.

Em Massarelos, no Porto, Rui Rio conseguiu quase mais 10% dos votos do que o PS. Os sociais-democratas alcançaram 37,15%, o PS 28,50% e o BE, que ficou em terceiro, chegou aos 9,40%.

Catarina Martins, que votou em Mafamude, Vila Nova de Gaia, conseguiu 13,69% dos votos, ficando atrás do PSD, com 29,28%, e o PS, com 33,44%.

Nem em casa Cristas ganha

Assunção Cristas, que depois do anúncio das primeiras projeções confirmou que não continuará na liderança do CDS-PP, não foi além dos 5,79% em Algés, ficando mesmo na quarta posição, atrás do PS (32,41%), do PSD (28,19%), do BE (8,78%) e da CDU (6,73%).

Em Santa Iria de Azoia, Jerónimo de Sousa conseguiu 14,46% dos votos, ficando em terceiro lugar, atrás do PS (41%) e do PSD (15,43%).