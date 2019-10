António Costa vence mas não deve chegar à maioria absoluta

Rafael Barbosa Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O PS é o vencedor das eleições legislativas de 2019. No entanto, e de acordo com a projeção da Pitagórica para o JN, TSF e TVI, os socialistas não deverão conseguir uma maioria absoluta e vão precisar de um parceiro para assegurar uma maioria no Parlamento.

Tal como se previa, António Costa será o confortável vencedor destas eleições. Segundo a sondagem à boca das urnas da Pitagórica, o PS terá entre 34,5% e 38,5% dos votos, o que corresponderá a 100 a 112 mandatos na Assembleia da República (para obter uma maioria absoluta são necessários 116).

Em segundo lugar, com uma votação entre 24,6% e 28,6%, ficará o PSD de Rui Rio, que terá um grupo parlamentar de 68 a 78 eleitos.

Em terceiro ficará o Bloco de Esquerda, que terá entre 7,7% e 11,7%, mas verá crescer o seu grupo parlamentar para 20 a 26 deputados.

Em quarto surge a CDU, com uma votação entre os 6% e os 8%, o que representa uma quebra no número de eleitos face a 2015: serão entre 10 e 14.

Ao contrário do que se chegou a prever, o CDS deverá conseguir manter o quinto lugar, mas com uma votação entre 2,9% e 4,9% e um grupo parlamentar entre 3 e 7 parlamentares.

Em sexto lugar surge então o PAN, que terá entre 2,7% e 4,7%, o que significa que André Silva vai ter companhia na Assembleia da República: serão quatro a 6 deputados. Se o PS ficar na parte alta da projeção, há a hipótese de o partido animalista e ambientalista ser suficiente para somar uma maioria no Parlamento.

Relativamente aos partidos que procuram estrear-se no Parlamento, a projeção da Pitagórica prevê que o Iniciativa Liberal terá entre 0.9% e 2,9%, e portanto entre zero e dois deputados. O Chega ficará logo a seguir, com 0,6% a 2,6% e zero a um deputado. O Livre, com 0,1% a 2,1% pode também eleger um deputado em Lisboa, tal como o Aliança, que pode chegar aos 1,9%.

Se olharmos para os valores intermédios relativamente ao número de deputados, o PS ficaria com 106 deputados, ou seja, a 10 de uma maioria parlamentar. Se a noite eleitoral confirmar este cenário, o PS precisará, provavelmente, de pelo menos um parceiro à Esquerda: bloquistas ou comunistas. O PAN, neste cenário não seria suficiente. Mesmo tendo em conta que estão de fora desta projeção os quatro lugares em jogo nos dois círculos da emigração (há quatro anos, foram três para o PSD e um para o PS).

Ficha técnica

Sondagem realizada pela Pitagórica para o JN, TSF e TVI com o objetivo de recolher informação sobre o comportamento de voto nas eleições legislativas de 6 de outubro de 2019. O trabalho de campo decorreu no dia 6 de outubro de 2019. Foram recolhidas 26 422 entrevistas pessoais através de sistema TAPI (Tablet Assisted Personal Interview )

A amostra foi recolhida de forma aleatória em 41 freguesias (90 assembleias de voto). A Taxa de resposta foi de 71,37% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A ficha técnica completa bem como todos os resultados foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.