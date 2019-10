BE critica falta de coragem de uma Direita "que ficou sem programa"

Joana Almeida Silva Hoje às 20:43 Facebook

Numa arruada calorosa em Santa Catarina, no Porto, a líder do BE criticou a falta de coragem da Direita para dizer o que quer fazer e que "ficou sem programa" para apresentar aos portugueses.

"A Direita ficou sem programa, não tem coragem de dizer que quer voltar a tirar os quatro feriados, ou que quer tirar os manuais escolares gratuitos, ou voltar a aumentar as propinas, portanto, não diz ao que vem ", afirmou Catarina Martins.

Na maior arruada até ao momento na campanha, a líder do BE desceu uma das principais artérias da Invicta ao lado da eurodeputada Marisa Matias, das irmãs Mortágua, de José Soeiro, entre outros, e garantiu que o BE não vai faltar "a nenhuma solução. Estamos dispostos a assumir todas as responsabilidades", depois do dia 6 de outubro.

Após a lenta marcha, interrompida sobretudo por mulheres que quiseram falar-lhe ao ouvido, Catarina Martins recusou novamente falar de um possível acordo com o PS. "As maiorias absolutas nunca trouxeram estabilidade ao país. O compromisso do Bloco com soluções em nome do país, em nome desta gente que trabalha tanto, é conhecido, e é esse o nosso compromisso", repetiu aos jornalistas.

Num exercício de balanço do trabalho feito, a coordenadora do BE lembrou ainda que "há quatro anos foi a força que houve à Esquerda, e a força que houve no Bloco de Esquerda que permitiu parar a austeridade, a destruição, o empobrecimento que a Direita prometia e queria continuar a fazer e começarmos a recuperar o país".

A marcha do BE terminou já perto do cruzamento com a Rua de Passos Manuel, quando do outro lado, junto à Capela das Almas começavam a assomar no ar bandeiras laranja da comitiva do PSD, que faria a sua marcha por Santa Catarina com apenas alguns minutos de diferença.