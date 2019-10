BE quer "novas soluções" que partam "de onde a geringonça parou"

Joana Almeida Silva Hoje às 22:38 Facebook

No jantar-comício que decorreu na Alfândega do Porto, a líder do BE contou a história de segunda-feira e descreveu um país onde haverá "novas soluções que partem precisamente de onde a geringonça parou".

Com o argumento de que "a Direita não fala ao país", Catarina Martins contou às cerca de 700 pessoas presentes no jantar-comício uma síntese do que tem sido a campanha: "falamos da vida concreta das pessoas".

A líder dos bloquistas, a jogar em casa - é cabeça de lista pelo Porto - fez um exercício condicional e de previsão do país que se pode encontrar na segunda-feira.

"Se tivermos evitado uma maioria absoluta do PS, e estamos todos os dias a trabalhar porque só um Bloco mais forte a pode evitar, então, se o Bloco estiver mais forte, tudo aquilo que alcançámos nos últimos quatro anos terá sido mais do que um breve parênteses na política do país e na melhoria da vida das pessoas".

Catarina Martins pede "um novo começo", para resolver o que ainda falta fazer, "acabar com a precariedade, recuperar a dignidade do trabalho e do salário, salvar o Serviço Nacional de Saúde, iniciar uma resposta verdadeira à crise climática".