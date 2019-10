Bispos veem abstenção como um alerta para a "dignificação" da classe política

Francisco Pedro Hoje às 15:36 Facebook

Os membros do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifestaram-se, esta terça-feira, preocupados com o elevado índice de abstenção registado nas últimas eleições legislativas e alertaram para a possibilidade desta ausência poder estar relacionada com um eventual descrédito dos políticos portugueses.

"O Conselho Permanente manifesta preocupação pela abstenção, que pode significar muita coisa, mas também pode significar uma exigência de maior dignificação da ação política", afirmou o porta-voz da CEP, padre Manuel Barbosa, no final da reunião, que decorreu em Fátima.