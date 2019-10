Bloco pronto para segunda Geringonça

Alexandra Inácio Ontem às 22:57 Facebook

O Bloco de Esquerda está disponível para negociar com o PS uma segunda Geringonça e também aceitará negociar ano a ano cada orçamento se o PS assim preferir.

Logo no início da intervenção de reação aos primeiros resultados conhecidos, Catarina Martins revelou que já tinha saudado António Costa pela vitória. Ainda sem resultados finais apurados, antes da certeza absoluta se o PS atinge ou não a maioria absoluta, Catarina Martins sublinhou não querer "tabu ou suspense" e assumiu que o Bloco está disponível para negociar.

Quer uma solução estável que prossiga a reposição de rendimentos quer uma negociação anual de cada orçamento. Os limites serão os compromissos assumidos pelo BE na campanha.

No momento de vitória que antecipa o possível reforço da bancada e confirma o BE como terceira força, a coordenadora enumerou as prioridades: a revisão da legislação laboral, a defesa do Serviço Nacional de Saúde, o controlo público dos CTT, a recuperação do investimento público e a construção de uma resposta à crise climática. "Aqui estamos em qualquer dos cenários para lutar pelos compromissos. Com a determinação de sempre e a disponibilidade também quando é para recuperar as condições devida neste país", defendeu.



