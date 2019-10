Carlos César e Ana Catarina Mendes representam PS na reunião com Marcelo

Hoje às 14:06 Facebook

O presidente do PS, Carlos César, e a secretária-geral adjunta deste partido, Ana Catarina Martins, representam os socialistas na audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na terça-feira, no Palácio de Belém.

Fonte oficial dos socialistas adiantou à agência Lusa que a delegação do PS, além de Carlos César e Ana Catarina Mendes, integrará também a porta-voz do partido, Maria Antónia Almeida Santos.

"Esta é a delegação habitual do PS nas reuniões com o Presidente da República", referiu a mesma fonte, numa alusão à ausência do secretário-geral do PS, António Costa, que, enquanto primeiro-ministro, reúne-se semanalmente com o chefe de Estado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, esta segunda-feira, que espera receber ainda na terça-feira o primeiro-ministro que irá indigitar, após ouvir os dez partidos com representação parlamentar.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, existe "uma razão de urgência", que é a realização de "um Conselho Europeu muito importante para discutir o "Brexit" antes do dia 31 de outubro", na próxima semana.

Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir na terça-feira os dez partidos com representação parlamentar, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro.

A decisão de ouvir os partidos foi anunciada através de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, na qual o chefe de Estado "cumprimenta todos os cidadãos que exerceram o seu direito de voto" nas legislativas de domingo e "saúda ainda todos os candidatos que concorreram a estas eleições e felicita, em particular, os que foram eleitos".

O PS venceu as legislativas de domingo, sem maioria absoluta, seguindo-se PSD, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP e PAN. Chega, Iniciativa Liberal e Livre elegeram pela primeira vez deputados nestas eleições, em que, pelas 00:30 de hoje, estavam apuradas todas as freguesias do território nacional, faltando contabilizar apenas votos dos círculos da emigração.

O artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa estabelece que "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".