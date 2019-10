Centeno compara Rio a comerciante "com poucos escrúpulos" e "truques baratuchos"

Gina Pereira Hoje às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Mário Centeno regressou à campanha do PS para desferir um violento ataque a Rui Rio que comparou a um comerciante com "poucos escrúpulos" que aumenta os preços antes da época de saldos para depois os voltar a baixar. No comício de Setúbal, ouviu-se o nome de Maria Luís Albuquerque e Passos Coelho foi desafiado a votar no PS.

O ministro das Finanças e candidato do PS por Lisboa protagonizou esta quinta-feira à noite no comício do PS em Setúbal um momento pitoresco: dirigiu-se diretamente a Rui Rio, para voltar a criticar o seu programa económico, que acusa de ter um buraco de 4750 milhões de euros.

"Olá doutor Rui Rio, Boa noite. Eu sei que está sempre muito atento ao que eu digo, estou agora também a falar para si. A sua magia não é nada de especial, funciona como aqueles comerciantes, felizmente poucos, com poucos escrúpulos que aumentam o preço antes da época dos saldos. A isso os portugueses chamam aldrabice: insuflou-o de receita fiscal, receita totalmente inventada, e depois diz que a vai baixar. Mas vai baixar a receita de impostos que inventou", disse, acusando o líder do PSD de ter tentado "um truque baratucho que normalmente acaba em liquidação total".

Mas as críticas de Centeno não ficaram por aqui. "Ninguém tem o direito de pôr em causa a economia portuguesa, em nome de um projeto construído por um partido sem rumo, dividido e sem memória. O PSD não fala para o Centro. Fala para dentro e, como está vazio, aquilo que ouve é um eco", disse, acusando o líder do PSD de ter deixado de falar de economia e de números sobre Portugal desde que o INE reviu em oito décimas o crescimento da economia portuguesa em 2018.

A "constatação" do "passe de mágica" de Rui Rio seguiu-se a quatro perguntas que Centeno decidiu fazer aos apoiantes que se concentravam na Praça do Bocage: quem protege a Segurança Social? Quem protege os rendimentos? Quem protege as poupanças? E quem protege da instabilidade? A todas respondeu "o PS", em quem pediu um voto por "convicção" por ser quem "sabe governar Portugal". E juntou-lhe um pedido: "tem de ser um governo de legislatura, não pode ser um governo de conjuntura", apelou Centeno.

Onde está Passos Coelho?

No comício de Setúbal, ouviram-se também os nomes de Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças, e do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Ana Catarina Mendes, cabeça de lista pelo distrito, invocou a ex-ministra para lembrar que, no passado, Rui Rio disse que faria ainda pior do que ela.

"O que Rui Rio está a dizer aos portugueses é uma mentira, um embuste porque o que querem é criar mais austeridade, pobreza, é dividir os portugueses", disse a cabeça de lista por Setúbal, trazendo também à praça o nome do ex-primeiro-ministro.

"Onde está Passos Coelho nesta campanha?", perguntou. "Não está por uma razão: porque não é um homem de palavra porque disse aos portugueses que se os resultados da nossa governação fossem positivos votaria no PS", lembrou, deixando-lhe um desafio: "Se for homem de palavra votará no PS porque nós conseguimos. Sim, foi possível virar a página da austeridade", disse, recordando onde estiveram PSD e CDS nos últimos 4 anos: "Primeiro esconderam-se à espreita à espera que falhássemos; depois chamaram pelo diabo que não os ouviu e não veio", disse, lembrando o voto contra a medida "emblemática da redução dos passes sociais".

António Costa pegou na deixa e lembrou que PSD e CDS votaram contra o passe único, a nova Lei de Bases da Saúde e a nova lei de bases da habitação, bem como pelo fim do Pagamento Especial por Conta.

"Todas as mudanças importantes que tivemos nesta legislatura foram feitas contra o apoio do PSD e CDS", procurando avivar a memória dos portugueses, a quem voltou a pedir o voto e deixou um conselho: "Não se queiram deitar no domingo com a tranquilidade de que, no dia a seguir, vão continuar a ter a esperança e a confiança no futuro do país que recuperaram e acordar na 2ª feira com uma enorme apreensão e angústia sobre o futuro do nosso país", disse, mobilização e que ninguém se deixe lutar por vitórias antecipadas nas sondagens.

.